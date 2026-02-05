勝つためにハードを揃えても、パフォーマンスを高水準で維持することは難しい。理屈の前に、手元がわずかに気に障る。机の環境がいつもと違う。集中が切れるほど大きくはないのに、勝負の流れを変えるには十分な違和感だ。 勝負の差はピーク性能だけでは決まらない。「勝てる状態を、毎回同じように出せるか」--再現性が最後に効いてくる。 2026年2月6日、東プレはREALFORCEのゲーミングモデル「GX1 Plu