インターメスティックがこの日の取引終了後、１月度の国内月次売上速報を発表しており、主力のＺｏｆｆ事業の既存店売上高は前年同月比１１．８％増と増収基調を維持した。冬場のＵＶケア促進が奏功し「ＳＵＮＣＵＴＧｌａｓｓｅｓ」などのＵＶ対策商品が引き続き好調に推移。また、アイドルグループと初コラボした「Ｚｏｆｆ｜ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」も売り上げを牽引した。 出所：MINKABU PRESS