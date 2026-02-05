ナカバヤシ株式会社は、撮影した写真を感熱紙に印刷できるレンズ一体型カメラ「トイナカメラ スムース」を2月上旬に発売する。希望小売価格は8,360円。 プリンターを内蔵したことで、撮影後にその場でモノクロ印刷できるデジタルカメラ。感熱紙を使用するためインクは不要。感熱紙ロール1本で約40枚の写真をプリントできる。動画撮影にも対応する。 カメラ部分が180°回転することで、撮影者側も撮影で