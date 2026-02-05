春の訪れとともに本格化する花粉シーズン。パナソニックが全国の20〜60代男女5463人を対象に実施した調査によると、花粉に「とても困っている」「やや困っている」と答えた人は、都道府県によっては、2人に1人以上にのぼることが分かった。●室内でも「花粉を感じる」が54％都道府県別に見ると、花粉に困っている人の割合が最も高かったのは神奈川県（54.5％）という。次いで三重県（52.8％）、静岡県（51.7％）と続き、上位県