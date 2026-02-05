日本サッカー協会（JFA）は5日、2026年の新規事業として審判委員会に「ディベロップメントグループ」を新設することを発表した。JFAの発表によると、この組織は若手審判員の発掘およびその強化に注力し、より質の高いJ1主審を継続的に輩出することを目的としているとのこと。2026年1月より設置されており、ERDP（Elite Referee Development Panel）とTID（Talent ID＝全国におけるスカウティング活動）の2つの事業から成る。