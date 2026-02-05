トッテナム・ホットスパーからのレンタル移籍でハンブルガーSVに所属しているクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチの活躍に注目が集まっている。4日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。2007年2月24日生まれで現在18歳のヴシュコヴィッチは、身長193センチメートルのDFで、母国のハイドゥク・スプリトのアカデミーで育ち、2023年2月にトップチームデビューを飾った。2023年9月には当時16歳でトッテナムに完全移籍するこ