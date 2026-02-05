ダイトロン [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比13.0％増の71.5億円になり、26年12月期は前期比0.6％増の72億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は95円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常