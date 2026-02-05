ゼリア新薬工業 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.7％減の72.8億円に落ち込み、通期計画の120億円に対する進捗率は60.7％にとどまり、5年平均の98.3％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の47.1億円に急拡大する計算になる。 直