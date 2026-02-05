大本組 [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.5％増の18.7億円となり、通期計画の22.5億円に対する進捗率は83.1％に達し、5年平均の62.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比32.9％増の3.8億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ