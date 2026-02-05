フレクト [東証Ｇ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.7％増の7.9億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の14.2億円→12億円(前期は10.8億円)に15.6％下方修正し、増益率が31.7％増→11.2％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の