共栄タンカー [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の6億3300万円に減ったが、通期計画の6億円に対する進捗率が105.5％とすでに上回り、さらに3年平均の77.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は3300万円の赤字(前年同期は2億9500万円の黒字)