卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第2戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同6位の王芸迪（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利を収めた。この日本のサウスポーの勝利は中国メディアでも報じられ、敗れた王芸迪に対しては厳しい評価も見られている。 ■過去苦戦の相手から会心勝利 グルӦ