２月５日夜から暴風をともなった大雪となる見込みであることから、ＪＲ北海道は６日と７日の一部運休を決めました。ＪＲ北海道によりますと、６日と７日の札幌圏の運行について、札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートや小樽方面と岩見沢方面の函館線は１時間に１本から２本の運休、学園都市線が１時間に１本の運休となる見込みです。雪の状況によってはさらに運休が増えたり、８日以降も間引き運転となる可能性があるという