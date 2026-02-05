北海道紋別市で水産加工会社が燃える火事がありました。警察や消防が出火原因を調べています。建物から激しく吹き出す煙。火事があったのは、紋別市渚滑町７丁目にある水産加工会社です。２月５日午後１時半すぎ、従業員から消防に通報がありました。現在までにけが人は確認されていません。４台の消防車両が出動し、およそ１時間後に火はほぼ消し止められました。警察や消防が出火原因を調べています。