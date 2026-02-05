中国・海南省海口市で開催中の卓球のITTF-ATTUアジアカップ2026女子シングルスで、世界ランキング15位の長崎美柚が同6位の中国の王芸迪（ワン・イーディー）に勝利した。5日に行われたグループ5の第2戦で王と対戦した長崎は、第1ゲームを11-3でものにすると、互角の打ち合いとなった第2ゲームも11-9で奪う。第3ゲームは8-11で王に取られたが、第4ゲームは序盤からリードを奪い11-3と圧倒。ゲームカウント3-1で勝利した。この結果に