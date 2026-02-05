札幌市厚別区にあるホテルの解体工事現場で、作業員４人が体調不良を起こし、病院に搬送されました。いずれも一酸化炭素中毒とみられるということです。札幌市厚別区厚別東５条１丁目にあるホテルの解体作業現場から、２月５日午前１１時半ごろ、「解体中の建物で倒れている従業員がいる」と消防に通報がありました。２０代から７０代までの男性作業員あわせて４人が病院に運ばれ、そのうち３人が意識がもうろうとした状態でしたが