“ワーハピ”の愛称で知られる音楽イベント『WORLD HAPPINESS』が6月28日に『WORLD HAPPINESS 2026 〜 I'm HOME 〜』して東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される。【写真】『WORLD HAPPINESS 2026』に登場する注目バンド・SP YT session『WORLD HAPPINESS』は、高橋幸宏さんとアートディレクターの信藤三雄さんがキュレーターとなって2008年に始めた野外音楽フェス。YMO(開催年度によって名義は変わる)がヘッドライナ