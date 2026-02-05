ウクライナ・キーウの火力発電所で復旧作業を行う人たち＝4日（共同）【キーウ共同】凍結した地面に焦げたがれきが散乱していた。ウクライナ政府は4日、ロシアのミサイル攻撃で壊滅的な被害を受けた首都キーウの火力発電所を共同通信などに公開した。50万人に電気と暖房を供給していた発電所はまるで廃虚のよう。厳冬下、復旧作業を進めるが、早期の運転再開は絶望的だ。キーウを南北に流れるドニプロ川の東岸に位置するダルニ