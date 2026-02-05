料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。かつて長男から怒られていたことを明かす場面があった。この日は長男で現在活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱とそろって登場。和田は自身の幼少期について「ずっと僕は自信のない子供でしたね。内気で。ギターと出合ってから随分変わりましたね」と明かした。司会の黒柳徹子から「うちが普通でな