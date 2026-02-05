能登半島地震による液状化で、広範囲で地盤が動いた石川県内灘町。土地の境界の再確定を加速させるための専門職員が、石川県外から派遣される見通しであることが分かりました。石川県内灘町では、町内の約120ヘクタールで、地盤が最大14メートルずれるなどの液状化被害が発生しています。石川県では町と共に、土地の境界や面積を測量して再確定する地籍調査を来年度中に完了させる計画ですが、専門知識を持つ職員の不