猫ちゃんは温かい場所を見つける名人。そんな猫ちゃんたちのお気に入りスポットのひとつが、『お風呂の蓋の上』です。そんなお気に入りの場所から離れがたくなってしまった猫ちゃんたちの光景が、217万再生を超えて癒やしを届けることに。お風呂場の電気を消すため、投稿者さんが「おいで」と声をかけてみたところ、可愛い反応が返ってきたと反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「みんなそっくりで可愛い」「自然と温かい場