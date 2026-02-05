コーデがなんだか決まらない……。そんなときにあると心強いのが、バサッと羽織るだけで整うカーディガン。【ZARA（ザラ）】の「きれい見えカーデ」は、美シルエットやウエストベルト付きなど “大人にちょうどいい” ディテールのものが充実。落ち着いた色合いで主張し過ぎず、いつものスタイルにも自然と馴染んでくれそう。カジュアルにもきれいめにも振れそうな、40・50代のワードローブに