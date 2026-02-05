現地14日に今年初戦のG1・サウジC2025年のJRA年度代表馬・フォーエバーヤング（牡5、矢作）の今年初レースが迫ってきた。現地14日に行われる、世界最高賞金のG1・サウジカップで連覇を狙う。日本時間5日には、サウジカップ公式SNSが現地に到着したフォーエバーヤングの映像を公開。海外ファンからも「世界の王」「モンスター!!」「無事に着いてよかった」などと感激の声が上がっている。王者の風格を漂わせて、中東に降り立っ