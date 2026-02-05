リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアン（45）が、F1世界王者であるルイス・ハミルトン（41）と「ここ最近、数回デートを重ねている」と報じられた。パリで一緒にいる姿が目撃され、関係者は2人が「カジュアルな交際をしている」とUsウィークリー誌に証言している。 【写真】復縁と破局を繰り返す元F1王者果たしてお騒がせセレブとは続く