プロボクシング世界主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は４日、最新の世界ランキングを発表。スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王者の坪井智也（２９）＝帝拳＝が１位に浮上した。２０２１年世界選手権金メダリストでアマ１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ２５敗）を誇る坪井は２５年３月にプロデビュー。同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアパシフ