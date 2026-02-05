漫画家・倉田真由美さん（54）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。選挙に関するSNSの規制訴えた元テレビ朝日社員の玉川徹氏の意見について言及した。玉川氏は同日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演し、選挙関連のSNSでの発信について「何らかの形で規制をかけるしかないんじゃないかなと思いますね。ずっとではなく選挙期間中だけは」と自身の考えを述べた。ま