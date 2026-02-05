ラグビーリーグワン1部のコベルコ神戸スティーラーズは7日の静岡ブルーレヴズ戦のメンバーを発表し、天理大からアーリーエントリーで加入したばかりの上ノ坊駿介（22）がFBで先発メンバーに入った。上ノ坊が出場すれば、昨年のソロモネ・フナキの第9節を上回るチーム最速の第7節デビューとなる。静岡戦に出ることは「月曜日に言われました。1月末から練習に参加してちょっとしか経っていない。予想していなくてびっくりしまし