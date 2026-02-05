NPBでは、2月1日に12球団一斉で春季キャンプがスタート。開幕まで50日を切り、各球団がシーズン幕開けに向けて準備を進めています。日本ハムは早速、5月末から行われるセ・パ交流戦シリーズについてPR。特設サイトも開設され、2年ぶりに本拠地に迎えるDeNA・巨人・中日のファンなどにも向けた、球場アクセスやスケジュール、来場プレゼントなどのアナウンスも行われています。今季の日本ハムは、チームスローガンに新選手会長・清