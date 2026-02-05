俳優・本田響矢の写真集『本田響矢写真集『ECHOES』』が、2月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.5万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」でも自身初の1位を獲得した。【動画】金髪姿で大人の色気…海外ロケで感じた心境の変化を明かす本田響矢本作は、2025年4月期放送のドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）や、24年放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演で