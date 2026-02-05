政治ジャーナリスト田崎史郎氏が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、衆院選（8日投開票）で多くの党が公約に掲げている消費減税について述べた。自民党、日本維新の会の与党両党は、食料品に限った2年間の消費税ゼロに向けた検討を加速するとしている。ほか中道改革連合と日本保守党は食料品の消費税を恒久的にゼロへ（保守は酒類も含む）、国民民主党は時限的に一律5％への減税、共産党は廃止を目指した