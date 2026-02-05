「第174回 直木三十五賞」を受賞した、嶋津輝氏『カフェーの帰り道』（東京創元社）が、2月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.4万部を売り上げで3位にランクイン。ジャンル別「文芸書」では初の1位を獲得し、累積売上は2.5万部となった。【個別ショット】芥川賞・直木賞候補者たち直木賞受賞後、前々週の1月26日付でTOP100圏外から急上昇しBOOKランキング24位にランクイン。前週2月2日付では36位と