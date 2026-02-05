大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝1月、東京都文京区の東大大学入試センターは5日、大学入学共通テストの平均点最終集計を発表した。45.55点だった物理は前身の大学入試センター試験を含め過去最低。情報1は初実施だった前回より10点以上低い56.59点だった。出願者49万6237人のうち、総受験者数は46万4090人で、受験率は93.52％となった。他の平均点は、100点満点の科目で▽英語リーディング62.81▽英語リスニング54.6