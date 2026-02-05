新司法試験制度の施行から20年を数える2025年、司法試験予備試験合格者のなかに異質な男性がいた。名古屋市のホストクラブ「Gold Nagoya」に所属するホスト・叶斗さんだ。中卒からの大逆転もさることながら、“ヤンチャ”を尽くした元非行少年はなぜ弁護士を目指したのか。◆成績は「270人中250位」叶斗さんは現在、23歳。これまで、2022年に宅地建物取引主任者の資格を、2024年に行政書士の資格を、それぞれ取得している。中