お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が5日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。同期のピース・又吉直樹（45）について語った。自身について「頭めちゃくちゃ悪い。本も読んでなかった。芸人になって読まなあかんと思って、急に読みだした。すげーやつと思われたくて、めっちゃ読んでた」と石田。しかし、後に小説家としても活躍する又吉と出会い「俺の考察なんて、ちんけなもんで。