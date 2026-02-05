大腸がんの治療に取り組んでいることを公表しているミュージシャンの桑野信義さんが、5日に自身のブログを更新。直腸がんの手術から5年が経過した現在の心境を報告しました。 【写真を見る】がんサバイバー【 桑野信義 】 「寛解を迎えられました」「がんサバイバー仲間の皆さん」「決して諦めずに闘いましょう」とエール桑野さんは「本日５年目の寛解を迎えられました」と題してブログを更新。5年前の2月5日に15時間に及ぶ手