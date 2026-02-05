Mizkanは1月21日、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee」とテレビアニメ「メダリスト」とのコラボレーションキャンペーンを始めた。2月20日まで実施する。「Fibee」の魅力をより多くの人に届ける狙いだ。今回のコラボレーションは「挑戦するあなたの毎日をFibeeで応援したい」との思いから実現。「メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX（定期便・初回限定／お一人さま1回限り）」を期間・数量限定で販売する。価格は