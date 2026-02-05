丸美屋食品工業は2026年春夏新商品として各カテゴリーから計48品を投入する。ふりかけで具入りおにぎりの素を新発売し、茶漬けで発売20周年を迎える「家族のお茶漬け」の展開を強化する。期間限定品を発売し、発売55周年を迎える「麻婆豆腐の素」や「釜めしの素」の提案にも注力。即食商品、キャラクター商品の拡大も図る。ふりかけでは「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」3品を投入し、チャック付きドライタイプの具入り