ミツカングループは1月27、28日、都内で「Mizkan X Meeting（ミツカンクロスミーティング）2026」を開いた。「『わたしモード』つづく、ひろがる。」をテーマに、「即食・飲料で『心を満たす』時間づくり」など6つの戦略を紹介。変化する環境に対し、魅力的な売場や食シーンの創造に向けて実践的な提案を行った。ミツカングループはその時の環境や気分によって変化する「わたしモード」に着目。「即食・飲料で『心を満たす』時