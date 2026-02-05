エミレーツ航空は、東京/成田〜ドバイ線を5月1日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これを1日2往復に増やす。機材はファーストクラス8席、ビジネスクラス40席、プレミアムエコノミークラス24席、エコノミークラス260席の計332席を配置した、ボーイング777-300ER型機の新仕様機を使用する。これにより日本路線は、東京/羽田・大阪/関西〜ドバイ線の1日2往復をあわせ、1日4往復を運航することになる。東京/成田には日本に