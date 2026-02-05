213系電車が3月引退。廃車回送ツアーもJR東海は2026年2月5日、飯田線を中心に活躍している普通列車用の213系電車が、3月初旬に役目を終えると発表しました。【画像】長い！これが213系「廃車回送ツアー」の運行ルートです213系は国鉄時代に設計され、JR東海では関西本線向けに213系5000番台として登場。現在は豊橋駅と辰野駅を結ぶ、全国屈指の長大ローカル線である飯田線で活躍しています。JR東海に残る最後の国鉄型電車とな