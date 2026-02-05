5日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続落した。前日の米国市場でハイテク株が下げた流れを引き継ぎ、半導体関連株などが売られた。終値は前日比475円32銭安の5万3818円04銭。東証株価指数（TOPIX）は3.17ポイント安の3652.41。出来高は約30億6277万株だった。