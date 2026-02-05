歌舞伎俳優の市川中車と市川團子の親子が５日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日まで東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａ）の製作発表会見に出席した。親子そろっての記者会見。自身の抱負を語った中車が「演目については、團子が詳しく話すと思います」と託すなど、息子を信頼している様子。團子の目覚ましい活躍ぶりには「親子でございますが、我々は