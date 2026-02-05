ノルディックスキー距離女子で2大会連続出場の土屋正恵（29＝弘果）が2月4日、テーゼロ距離競技場で行われた公式練習に参加した。今大会では3種目に出場予定。昨季のW杯で自己最高の19位に入っており、「10番台を目指して走りたい。自分が準備してきたことを発揮したい」と目標を掲げる。前回北京大会では同競技の女子は4人が選ばれ、リレーにも出場。しかし、今大会は女子唯一の代表となった。「4人だったのが今は1人というの