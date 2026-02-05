パレスチナ自治区ガザ地区で4日、イスラエル軍による攻撃があり、少なくとも24人が死亡しました。ガザ地区では先月、和平計画の第2段階への移行が発表されましたが、その後も戦闘による犠牲者が相次いでいます。ロイター通信などによりますと、ガザ地区で4日、イスラエル軍の戦車による砲撃や空爆があり、少なくとも24人が死亡しました。うち7人は子どもで生後10日の乳児も含まれていたということです。今回の攻撃についてイスラエ