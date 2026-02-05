NECは2月4日、千葉県松戸市と「デジタルまつど共創協定」を締結し、デジタル技術を活用した市民サービスの向上や政策立案の支援に向けた実証事業を開始すると発表した。両者は協定に基づき、デジタル技術を活用した課題解決や新たな価値創出に向けたユースケースの共創を進めるとしている。「デジタルまつど共創協定」締結式のようす(左:松戸市長の松戸輶政右氏:NEC Corporate SVP 小須田亮氏○協定の概要同協定では、松戸市