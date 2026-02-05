ネスレ日本は、子ども服ブランド「ファミリア」と初のコラボレーションとなるオリジナルパッケージ商品「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」を、3月1日(日)より数量限定で発売する。ファミリアチェックとクマのラテアートをあしらったデザインが特徴だ。本コラボレーションは、子どもとその家族の未来のためにホッとするひとときを届けたいという想いと、環境に配慮した取り組みを行いたいという両社の考え