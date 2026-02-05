【モモコ illustration byほうき星】 9月 発売予定 価格：27,500円 箱入り娘は、フィギュア「モモコ illustration byほうき星」を9月に発売する。価格は27,500円。 本製品は、イラストレーターのほうき星氏が描くオリジナルキャラクター「モモコ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。 大きな三日月が静かに輝く夕暮れのテラス。その幻想的な