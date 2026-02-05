NEXCO西日本によりますと、5日午後、東九州道で車1台の事故が発生しました。この影響で、午後3時半ごろから椎田南ICと豊前ICの間の上下線で通行止めとなりました。午後6時ごろ、解除されました。警察によりますと、東九州道下りの38.3キロポスト付近で、大分県の50代の会社員の男性が運転する乗用車が中央分離帯に衝突し、道路をふさいだ状態になりました。男性にケガはないということです。