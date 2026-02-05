高市早苗首相（左）、片山さつき財務相円安によって「外為特会（外国為替資金特別会計）の運用もホクホク状態だ」などと訴えた高市早苗首相発言の余波が続いている。みずほ銀行がリポートで発言に懸念を示す一方、片山さつき財務相は「特に円安メリットは強調していない」と擁護するなど、意見が百出している。発言があったのは1月31日の演説。「円高が良いのか円安が良いのか分からない」としつつ、円安で外為特会での外貨資