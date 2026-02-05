歌舞伎俳優市川中車（60）と長男の市川團子（22）が5日、都内で「歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」（5月3〜26日、THEATER MILANO−Za）の制作発表会見に出席した。「東海道四谷怪談」などを手がけた四世鶴屋南北作。京都から江戸を目指しながら、五十三次の宿場で物語が展開される。1827年（文政10）に初演され、長らく上演が途絶えていたが、1981年（昭56）に三代目